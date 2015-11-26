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فى حب مصر": هيكل تنظيمى جديد للقائمة تحت قبة البرلمان

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فى حب مصر": هيكل تنظيمى جديد للقائمة تحت قبة البرلمان فى حب مصر": هيكل تنظيمى جديد للقائمة تحت قبة البرلمان
قال الدكتور أحمد سعيد، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب "، والفائز بعضوية مجلس النواب عنها فى المرحلة الثانية، أن القائمة سيكون لها هيكل تنظيمى جديد فى البرلمان، فى ضوء الائتلاف الذى تسعى لتشكيله، بخلاف اللجنة التنسيقية التى تشكلت مع تدشين القائمة، موضحاً أنه سيتم الاتفاق على الهيكل الجديد فى أول اجتماع للقائمة، والذى قد يكون بعد انتهاء مرحلة الإعادة.

وأضاف "سعيد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، فى رده على هجوم المستشارة تهانى الجبالى مؤسس التحالف الجمهورى وأحد المرشحات على قائمتها الانتخابية الخاسرة، أنه كان يتمنى أن تهنئ "فى حب مصر" على فوزها بغض النظر عن الخلاف الحادث بعد هجومها على القائمة وإلقاءها باتهامات بعيدة عن الواقع، وتابع: "كنت أتمنى أن ينتهى التنافس بيننا بشكل أفضل من ذلك".


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