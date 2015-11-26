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رئيس الوزراء يقرر صرف 1000 جنيه بدل شهرى للأئمة والمعينين بالأوقاف

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رئيس الوزراء يقرر صرف 1000 جنيه بدل شهرى للأئمة والمعينين بالأوقاف رئيس الوزراء يقرر صرف 1000 جنيه بدل شهرى للأئمة والمعينين بالأوقاف
أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار بصرف بدل 1000 جنيه شهرياً للائمة والمعينين بالأوقاف ممن يقومون بالخطابة الفعلية الملتزمين بكافة تعليمات الوزارة فى شأن خطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية ولمن يقومون بمتابعتهم من المفتشين ومفتشى العموم ومديرى المديريات ومديرى العموم والوكلاء المختصين بالشئون الدينية ورئيس القطاع الدينى وسائر القيادات الدينية.

ونص القرار على أن يحرم من هذا البدل من يوقف عن الخطابة طوال مدة وقفه أو من يترك منبر مسجده دون إذن كتابى من الإدارة أو من بدل موضوع الخطبة أو خطب بدون الزى الأزهرى أو تجاوز الوقت المحدد للخطبة.

ويصرف البدل بواقع ٢٥٠ جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، و٧٥٠ جنيه من الخزانة العامة للدولة.


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