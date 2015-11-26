سفير الكويت بالقاهرة: نحافظ على كرامة المصريين و مصر قبلة للسياحة

أكد السفير سالم غصاب الزمانان سفير الكويت بالقاهرة، إن العلاقات المصرية الكويتية لها جذور ضاربة فى التاريخ، وأن العلاقات لا تشوبها شائبة، وتتميز بالقوة دوماً.

وقال الزمانان فى ندوة بمقر جريدة اليوم السابع أن أغلب رجال الكويت الذين بنو الكويت الحديثة تلقوا تعليمهم فى مصر سواء فى جامعة القاهرة وتحديداً كلية دار العلوم، أو فى الجامعات المصرية الأخرى، مؤكداً على أن مساندة مصر للكويت هو أمر ثابت ومعروف تاريخيا، مشيراً إلى وقوف المملكة العربية السعودية ومصر مع الكويت لوضع حد للتهديدات التى أطلقها عبدالكريم قاسم، رئيس جمهورية العراق سابقا، وفى المقابل فإن الكويتيين وقفوا مع أخوانهم المصريين، وقال "نفخر أن لدينا العديد كويتيين استشهدوا ودفنوا بجوار اشقائهم فى مصر سواء فى 1967 أو 1973، كما نفخر بدور مصر الكبير فى تحرير الكويت من العدوان العراقى عام 1990".

وأشار الزمانان إلى أن الكويت كانت من أوائل الدول التى ضخت استثمارات فى القطاعين الحكومى والخاص فى مصر، وقال "هناك العديد من رجال الأعمال الكويتيون اللذين بدءا الاستثمار فى مصر منذ أواخر الأربعينيات ولازالت استثماراتهم موجودة فى مصر، والفترة الأخيرة شهدت ضخ استثمارات كويتية جديدة فى السوق المصرى"، لافتاً إلى أن الكويتيين يرتبطون بعلاقات خاصة مع مصر، فهناك نحو 20 ألف طالب كويتى يدرسون فى الجامعات المصرية، معتبراً هذا العدد كبير مقارنة بعدد الطلبة الكويتيين الدارسين فى جميع دول العالم، فهو يوازى عدد الكويتيين الدارسين ببقية دول العالم، كما لفت إلى أن الكويتيين يعتبرون مصر قبلة للسياحة وهناك العديد منهم منتظمين فى زياراتهم السنوية لمصر وتستغرق إقامتهم مدة طويلة.

وأشار سفير الكويت إلى أن هناك اهتمام كويتى بمصر من جانب الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى حرص على أن يكون أول المشاركين فى حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما كان أول من لبى دعوة الرئيس السيسى لحضور المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى، وحضر القمة العربية فى شرم الشيخ ، كما حضر افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس الماضى، لافتا إلى أن ذلك يدل على افتخار دولة الكويت بعلاقاتها مع مصر وحرصها الدائم على دعمها وتعزيزها وتطويرها فى كافة النواحى بما يخدم البلدين الشقيقين.

وأكد الزمانان على أن السياحة الكويتية لم تنقطع عن القاهرة حتى فى أحلك الأوقات، مشيراً إلى أنه بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فضلت حكومة الكويت عدم إصدار بيان تأييد لمصر فقط بل أصرت على إرسال وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، الشيخ سلمان الحمود الصباح والذى زار مصر مؤخراً لدعم السياحة المصرية، وأعلن عن تدشين خط طيران مباشر بين الكويت وشرم الشيخ مباشرة.

وقال الزمانان " حينما تريد التأكد من قوة ومتانة العلاقات بين مصر والكويت تابع الفعاليات الكويتية التى تقام فى مصر، ستجد ازدحاما كبيرا من قبل المصريين على هذه الفعاليات قد تصل إلى الازدحام المرورى فى الشوارع وهذا يؤكد مكانة الكويت فى قلوب المصريين"، مؤكداً فى الوقت نفسه ثقته فى عودة السياحة مرة أخرى إلى شرم الشيخ، وقال أن مصر قادرة على تجاوز أى أزمة تمر بها.

وشدد الزمانان على عدم وجود تباين فى المواقف بين الكويت ومصر، مؤكداً على أن "المواقف دائما متطابقة ونحن فى الكويت دولة قانون ومؤسسات"، مشيراً إلى المصريون الموجودون بالكويت يعكسون مدى قوة العلاقات بين البلدين فالمصريون العاملون بالكويت يعيشون بين أشقائهم الكويتيون.

وأكد الزمانان فى الندوة التى حضرها، الأعلامى عبد العنى صلاح، أن السفارة الكويتية فى مصر دائما ما تسخر كل جهودها وإمكانياتها لخدمة المواطنين المصريين وتسهيل معاملاتهم قائلا:" أتحدى أى شخص أن يأتى إلى السفارة ويجد أكثر من 3 أفراد أمام السفارة، لأننا نحرص دوماً على إنهاء معاملات المصريين بشكل سريع وبشكل لا يخل أو ينتقص أبداً من كرامتهم، فنحن نتعامل مع كل الناس بكرامة وأمانة، وأحياناً أجد رجال ونساء جالسين أمام السفارة منذ الساعة السابعة صباحا رغم إن ساعات العمل تبدأ من الساعة 9 صباحا لكنهم قادمون من محافظات أخرى غير القاهرة.. لذلك أصدرت أوامر للعاملين بالسفارة بإدخال النساء وكبار السن إلى السفارة وتقديم مشروب لهم لحين بدء العمل بالسفارة".

وأشار الزمانان إلى أنه فى إطار الحرص على توفير كل الإمكانيات للمصريين المترددين على السفارة والمكتب الصحى يتم تذليل أية عقبات تواجههم، وأن هناك تأكيدات لكافة العاملين بالسفارة على سرعة إنهاء تعاملات المصريين، مشدداً على أن مكتبه مفتوح دوماً لتلقى أية شكاوى تتعلق بملاحظات من المصريين على تعامل السفارة معهم.

- بالصور.. سالم الزمانان سفير الكويت بمصر يزور مقر "اليوم السابع"