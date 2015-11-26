قيادات بـ"الحركة الوطنية" يلتقون "شفيق" فى أبو ظبى لمناقشة نتائج الانتخابات

كشف أسامة الشاهد القيادى بحزب الحركة الوطنية، عن تفاصيل زيارته الحالية للفريق أحمد شفيق بأبو ظبى، مؤكداً أن الزيارة بدأت بعقد لقاء مع الفريق منذ يومين، موضحاً أنه تم خلال اللقاء استعراض أخر تطورات المشهد الانتخابى فى ظل النتائج التى حققها حزب الحركة الوطنية، مؤكداً أنه من المقرر أن يجمعه بشفيق لقاء أخر اليوم الخميس.

وأضاف الشاهد لـ"اليوم السابع"، أن شفيق فضل الصمت خلال مرحلة الانتخابات لأنه رأى أن هناك تجاوزت حدثت فى حق القائمة التى يخوض حزبه الانتخابات من خلالها، وأنهم لم يعطوا الوقت الكافى فى الدعاية الانتخابية حسب قوله.

وأشار إلى أن شفيق أكد خلال اللقاء على أن اختياره الصمت جاء لأنه عندما يخرج ويهاجم هذه الأوضاع التى يراها خطأ "البعض بيزعل"- حسب قوله.

- بالفيديو.. يحي قدرى:"الحركة الوطنية" سيعود بقوة بعد عودة "شفيق" إلى مصر

>