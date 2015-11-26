ليلة_الأبطال - روني بعد التعادل مع أيندهوفن: ما فائدة الاستحواذ إن لم نسجل؟

بعد نهاية الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا حسم رسميا تأهل بعض الفرق كما ضمن بعضهم الصدارة وذلك قبل المباريات الختامية في المجموعات.

المجموعة الأولى

ريال مدريد ضمن رسميا صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على شاختار الأوكراني 4-3 مستفيدا من مواجهاته مع باريس سان جيرمان الذي ضمن هو الآخر الوصافة.

المجموعة الثانية

هي الأكثر غموضا حتى الآن حيث لم يضمن أي فريق الصعود رسميا ليحسم الأمر في الجولة الأخيرة، إذا عقد مانشستر يونايتد موقفه كثيرا وبات عليه الفوز ولا بديل عنه أمام فولفسبورج في ملعب الأخير الجولة المقبلة.

فولفسبورج يمتلك 9 نقاط ومانشستر يونايتد 8 ثم أيندهوفن الذي يمتلك 7 ولديه مباراة أمام المتعثر سسكا موسكو في هولندا.. الفوز فقط سيكفيه للصعود أيا كانت نتيجة مباراة فولفسبورج ويونايتد.

المجموعة الثالثة

فريقا أتليتكو مدريد وبنفيكا ضمنا الصعود رسميا إلى دور الـ16 ليودع أستانة وجالاتا سراي البطولة لكن الصدارة والوصافة لم تحسما بعد حتى الآن.

الجولة الأخيرة التي ستقام يوم 8 ديسمبر ستشهد مباراة بين بنفيكا وأتليتكو مدريد واللذان يمتلكان نفس الرصيد 10 نقاط لكل منهما ستحسم الموقف النهائي للمجموعة.

المجموعة الرابعة

بعد فوز بروسيا مونشنجلادباخ على إشبيلية ضمن فريقا مانشستر سيتي ويوفنتوس الصعود لدور الـ16 رسميا إلا أن الصدارة والوصافة أيضا لم تحسما بعد.

يوفنتوس يمتلك 11 نقطة ومانشستر سيتي يمتلك 9 نقاط، في الجولة الأخيرة سيحسم الأمور.

المجموعة الخامسة

برشلونة بالطبع ضمن الصعود والصدارة وكل شيء في هذه المجموعة إلا أن صراع المركز الثاني مازال بين روما وليفركوزن وباتي بوريسوف.

الجولة الأخيرة سيكون على روما الفوز على ملعبه فقط على باتي بوريسوف لضمان الصعود فيما أمام ليفركوزن مهمة صعبة بالفوز على الفريق الكاتالوني في ألمانيا ثم تعادل باتي أو فوزه على روما.

المجموعة السادسة

بايرن حاله كحال برشلونة ضمن الصعود والصدارة وكل شيء بـ12 نقطة إلا أن المركز الثاني مازال بين أوليمبياكوس وأرسنال اللذان سيلتقيان في أثينا بالجولة الأخيرة.

أرسنال سيتعين عليه الفوز بهدفين أو 4-3 وما أكثر من أجل الصعود لدور الـ16 فيما يكفي أولمبياكوس التعادل أو الفوز بأي نتيجة وحتى الخسارة بهدف نظيف أو 2-1 للعبور.

المجموعة السابعة

واحدة من المجموعات الغامضة والمعقدة والتي لم يضمن أي فريق فيها الصعود أيضا، تشيلسي وبورتو ودينامو كييف سيتصارعون على البطاقتين في الجولة الأخيرة.

تشيلسي يمتلك 10 نقاط مثل بورتو وسيلتقيان في الجولة الأخيرة في لندن، دينامو كييف بـ8 نقاط سيستضيف مكابي تل أبيب حصالة المجموعة.

تعثر دينامو مع أي نتيجة لمباراة تشيلسي وبورتو ستعني تأهل الفريقين الأخيرين لدور الـ16 أما إذا حدث تعادل بين تشيلسي وبورتو وفوز دينامو وقتها سيتساوى الثلاثي بـ11 نقطة.

سيتم اللجوء وقتها لفارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة سيضمن تشيلسي الصعود رسميا مع دينامو كييف.

المجموعة الثامنة

المجموعة الأخيرة فارسها هو زينيت صاحب أكبر عدد من النقاط في البطولة إذ فاز في المباريات الخمس ويمتلك 15 نقطة وضمن الصدارة ليترك الوصافة بين جنت وفالنسيا.

جنت يمتلك 7 نقاط وسيستضيف زينيت في الجولة الأخيرة فيما يمتلك فالنسيا 6 نقاط وسيلعب على ملعبه مع ليون بأمل تعثر جنت مع فوزه هو.