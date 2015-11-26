وزير التموين: احتياطى القمح الاستراتيجى يكفى حتى ‭23‬ إبريل المقبل

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين ، أن احتياطى القمح الاستراتيجى لدى مصر أحد أكبر مستوردى القمح فى العالم يكفى لتغطية احتياجات البلاد حتى ‭23‬ إبريل المقبل.

يأتى تصريح الوزير اليوم بعد أن شراء 240 ألف طن من القمح الروسى والفرنسى والرومانى فى مناقصة، أمس الأربعاء، للشحن فى الفترة بين 21 و31 ديسمبر بمتوسط سعر 205.94 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

وخفضت مصر استيرادها من القمح فى 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن فى 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التى أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.