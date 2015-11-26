أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين: احتياطى القمح الاستراتيجى يكفى حتى ‭23‬ إبريل المقبل

Google+ Print
وزير التموين: احتياطى القمح الاستراتيجى يكفى حتى ‭23‬ إبريل المقبل وزير التموين: احتياطى القمح الاستراتيجى يكفى حتى ‭23‬ إبريل المقبل
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير ، أن احتياطى القمح الاستراتيجى لدى أحد أكبر مستوردى القمح فى العالم يكفى لتغطية احتياجات البلاد حتى ‭23‬ إبريل المقبل.

يأتى تصريح الوزير اليوم بعد أن شراء 240 ألف طن من القمح الروسى والفرنسى والرومانى فى مناقصة، أمس الأربعاء، للشحن فى الفترة بين 21 و31 ديسمبر بمتوسط سعر 205.94 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

وخفضت مصر استيرادها من القمح فى 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن فى 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التى أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية