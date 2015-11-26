رئيس صندوق النقد العربى يصل القاهرة لبحث تمويل عدد من المشروعات

وصل رئيس صندوق النقد العربى عبد الرحمن عبدالله الحميدى إلى القاهرة، اليوم الخميس، قادما من أبو ظبى فى زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين المصريين.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال الحميدى بأن رئيس صندوق النقد العربى سيبحث مع المسؤولين المصريين المشروعات التى يشارك الصندوق فى تمويلها وتوفير الدعم اللازم لعدة مشروعات جديدة تسعى مصر للحصول على تمويل بقروض ميسرة من صندوق النقد العربى لها خلال الفترة القادمة.

وكانت أخر اتفاقية للحصول على قرض من الصندوق تم توقيعها بين رئيس الصندوق ومحافظ البنك المركزى السابق هشام رامز فى سبتمبر الماضى، حيث قدم الصندوق لمصر قرضا بقيمة 880ر78 مليون دينار عربى حسابى أى ما يعادل نحو 339 مليون دولار، وذلك فى إطار تسهيل التصحيح الهيكلى للقطاع المالى والمصرفى.

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