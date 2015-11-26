إزالة 49 صندوق نذور من المساجد وضم 35 زاوية خلال شهرين بالإسكندرية

أصدر الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف، تعليمات مشددة بإزالة جميع صناديق النذور والتبرعات بالمساجد والتى تأخذ أموال المصلين بدون إيصالات أو إثبات للتبرع، وذلك فى ظل الإجراءات المشددة التى تجريها مديرية الأوقاف بالإسكندرية للقضاء على الفوضى فى المساجد بالمحافظة.

وأعلنت مديرية الأوقاف أنه خلال شهرين أزالت المديرية نحو 49 مسجدا من مساجد المحافظة لسيطرة الدعوة السلفية عليها وعدم خضوعها لوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى ضم 35 زاوية إلى الأوقاف يسيطر عليها الدعوة السلفية وأصحاب الأفكار المتشددة.

وقررت مديرية الأوقاف إغلاق 526 زاوية مؤخراً خلال صلاة الجمعة لعدم وجود خطيب من الأوقاف، حرصا على عدم سيطرة أهل التطرف وأصحاب الأفكار المتشددة عليها أثناء خطبة الجمعة، والاكتفاء بالمساجد الكبرى الموجودة بمحيط الزوايا.

وتواجه مديرية الأوقاف بالإسكندرية معركة شرسة أمام الدعوة السلفية وأصحاب الأفكار المتشددة باعتبار محافظة الإسكندرية معقلا للسلفيين، فقامت بنزع زوايا ومساجد من أيدى الدعوة السلفية وتحرير 4 محاضر خلال شهرين ضد بعض المتطرفين لاختراقهم القوانين والخطبة بدون تصريح، أو التعدى على عمال المساجد التى تم ضمها وفتح الزوايا بالقوة، ومنها مسجد الحمد بخورشيد ومسجد السنهورى.