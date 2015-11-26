أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة

Google+ Print
إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة
استقبل مستشفى دمنهور العام شخصين مصابين بجروح وكدمات وسحجات فى انقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق بدائرة شرطة أبو حمص بالبحيرة.

كان مركز شرطة أبو حمص تلقى بلاغا بحادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام عزبة أسعد دائرة المركز بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بدون لوحات قيادة "رجب أنور عبدالله عبد الخالق"، 42 سنة، سائق، ومقيم قرية الدراوية دائرة المركز بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين من مستقلى السيارة بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما لمستشفى دمنهور العام، وتحرر المحضر 21380 /2015 جنح المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365