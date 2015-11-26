إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة

استقبل مستشفى دمنهور العام شخصين مصابين بجروح وكدمات وسحجات فى انقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق بدائرة شرطة أبو حمص بالبحيرة.

كان مركز شرطة أبو حمص تلقى بلاغا بحادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام عزبة أسعد دائرة المركز بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بدون لوحات قيادة "رجب أنور عبدالله عبد الخالق"، 42 سنة، سائق، ومقيم قرية الدراوية دائرة المركز بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين من مستقلى السيارة بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما لمستشفى دمنهور العام، وتحرر المحضر 21380 /2015 جنح المركز.