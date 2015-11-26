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القبض على تشكيلين عصابيين تخصصا فى تجارة المخدرات بالبحيرة

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القبض على تشكيلين عصابيين تخصصا فى تجارة المخدرات بالبحيرة القبض على تشكيلين عصابيين تخصصا فى تجارة المخدرات بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن، من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا فى تجارة المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود مفادها قيام كلاً من "ص.س.ع" 39 سنة عاطل ومقيم قرية الضهرية دائرة المركز، "ف.ش.ع" 24 سنة نقاش، و"م.ع.ع" 24 سنة عاطل ومقيما قرية زبيدة دائرة المركز، بتكوين تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بمزاولة نشاطهم بناحية قرية زبيدة دائرة المركز وضبط بحوزة الأول فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، و(32) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى (180) جراما ومبلغ مالى 1000 جنيه وهاتف محمول، وبحوزة الثانى (28) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى (120) جراما ومبلغ مالى 600 جنيه، وهاتف محمول، وبحوزة الثالث (21) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى (80) جراما ومبلغ مالى 700 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، تحرر المحضر رقم 24247 /2015 جنايات مركز إيتاى البارود.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث المركز شرطة مفادها قيام كل من "أ.م.ع" 28 سنة عاطل، "س.ش.ح" 23 سنة عاطل، و"ت.م.ح" 34 سنة عاطل ومقيمين قرية زرزورة دائرة المركز، بتكوين تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بمزاولة نشاطهم الإجرامى بناحية قرية
>زرزورة دائرة المركز وبحوزتهم (58) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى (250) جرام ومبلغ مالى 140 جنيها و(3) هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، تحرر المحضر رقم 23398 /2015 جنايات مركز إيتاى البارود.

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