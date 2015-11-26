ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن البحيرة القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة مركز كوم حمادة.

كان مركز شرطة كوم حماده تلقى بلاغا من المدعو "أ.ك.أ" 40 سنة موظف بشركة مياه الشرب بكوم حمادة ومقيم قناطر بولين دائرة المركز، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل مجاور لمنزله.

بالانتقال والفحص والمعاينة تم ضبط كل من "ر.د.أ" 55 سنة فلاح، و"أ.ر.د" ومقيمان قناطر بولين دائرة المركز، و"ش.أ.م" 27 سنة عاطل ومقيم قرية الحجناية مركز دمنهور، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل غرفة بمنزل الأول، ووجدت حفرة دائرية الشكل قطرها 50.2 × 3 أمتار تقريباً بعمق 5 أمتار، وضبطت بحوزتهم أدوات الحفر وموتور رفع مياه، و(2) كوريك حفر، و(2) جاكوش، وبعض الحبال، وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم.

تم التحفظ على مكان الحفر وأخطرت هيئة آثار البحيرة لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 11963/2015 إدارى المركز.

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