ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكن مزارع بكوم حمادة

تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، اليوم الخميس، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزل مزارع بدائرة المركز.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم مكافحة الأسلحة غير المرخصة بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة، مفادها قيام "ص.ع.م" 38 سنة مزارع ومقيم الطيرية دائرة المركز السابق اتهامه فى (2) قضية (سلاح - آداب) آخرها القضية رقم 1355/2012 جنايات كوم حمادة (سلاح) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه.

بتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه، وتبين تخصيصه غرفة بمسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وضبط بداخلها (1) بندقية آلية عيار 7.62× 39 تحمل رقم 56038519 و( 22 ) طلقة من ذات العيار ، ( 1 ) بندقية خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع بروح واحدة ، ( 2 ) طلقة من ذات العيار ، ( 2 ) فرد خرطوش ، ( 1 ) طبنجة صوت ، ( 2 ) خزينة طبنجة حلوان ، ( 5 ) مقبض ، ( 6 ) طلقة عيار 9 مم طويل وقصير، ( 1 ) غطاء بندقية آلية ، ( 1 ) مقبض بندقية آلية ، ( 3 ) إبرة ضرب النار، ( 6 ) ياى طبنجة وآلى ، أدوات تصنيع وإصلاح عبارة عن ( زرديات ، مفكات ).

بمواجهته، اعترف بإدارته ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص وحيازته الأسلحة والطلقات المضبوطة "بقصد الاتجار".

تم تحرير المحضر رقم 28848/177 جنايات مركز شرطة كوم حمادة لسنة 2015، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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