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طاعن زوجته ببولاق: حاولت قتلها بعدما اعترفت لى بممارسة الجنس مع آخر

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طاعن زوجته ببولاق: حاولت قتلها بعدما اعترفت لى بممارسة الجنس مع آخر طاعن زوجته ببولاق: حاولت قتلها بعدما اعترفت لى بممارسة الجنس مع آخر
حياتهما كانت تٌظهر ملامح الفقر، لكنهما قررا أن يكملاها بعد جمعت قصة حب بين " أ.ع " موظف وزوجته " ن.ج " بعد ارتباط انتهى بالزواج ، لكن فصول أخرى بدلت حياتهما ودفعت الزوج لقتل زوجته .
>بعد مرور أعوام من الزواج، تحولت الزوجه وبدأت تصرفاتها تتغير تتحدث فى الهاتف كثيراً لا تهتم بزوجها، تعددت المشاجرات بينهما، وكانت الزوجه تترك المنزل، وتقيم مع آسرتها ويتدخل الوسطاء لحل المشكلات العائلية.

تحقيقات نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة أمرت بحبس الزوج ويدعى "ا.ع"، موظف بعد أن طعن زوجته "ن.ج" 6 طعنات نافذة بسبب خلافات زوجية بينهما .

تحريات رجال المباحث حول الواقعة، كشفت أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم وزوجته، تركت على إثرها الزوجة منزل الزوجية واختفت 4 أيام، قرر خلالها زوجها أن ينفصل عنها، إلا أنه تراجع فى قراره، واتصل بها وأخبرها برغبته فى تصفية الخلافات.

وأضافت التحقيقات، أنه فور عودة الزوجة إلى المنزل سألها زوجها عن المكان الذى اختفت فيه أثناء هروبها فأخبرته أنها أقامت مع أحد الأشخاص الذى تربطه معها علاقة عاطفية، وأنهما أقاما علاقة جنسية معه، فاستشاط غضبا وحاول ضربها فصرخت وأحضرت سكينا وقامت بطعن زوجها طعنة خفيفة، فضربها زوجها وطعنها 6 طعنات، نقلت على إثرها إلى المستشفى فى حالة خطيرة.

وقال المتهم فى عترافاته ، " حاولت قتلها بعدما اعترفت لى أنها مارست الحرام مع عشيقها، كنت عاوز أغسل عارى ودى لازم تموت، ومش ندمان انى عملت كده".

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مصر 365