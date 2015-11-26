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محمد غنيم:"الاستشارى العلمى" عرض على الرئيس تصوراته عن التعليم الأساسى

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محمد غنيم:"الاستشارى العلمى" عرض على الرئيس تصوراته عن التعليم الأساسى محمد غنيم:"الاستشارى العلمى" عرض على الرئيس تصوراته عن التعليم الأساسى
قال الدكتور محمد غنيم، عضو مجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، أن المجلس عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءه ،أمس ،بأعضاء المجلس ، الملفات المتعلقة بالتعليم الأساسى ، والكابلات الخاصة بالكهرباء.

وأضاف "غنيم" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المجلس سلم للرئيس اليوم حول تطوير التعليم الأساسى فى ، كما تقدم الدكتور هانى عازر بتصور حول تطوير الأنفاق والسكة الحديد لحل أزمة المواصلات، إلى جانب تصورات حول الكابلات الكهربائية المصنوعة من الكربون للقضاء على ازمة الكهرباء.

محمد غنيم: رموز "الوطنى" المنحل متمسكين بالعودة للمشهد السياسى من جديد

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