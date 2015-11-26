الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالاً ومائل للحرارة جنوباً والعظمى بالقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس دافئ شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.إعلان - Ads إعلان - Ads
- حالة الطقس اليوم الخميس 26 /11/2015 فى مصر وعدد من الدول العربية
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى - العظمى
القاهرة15 25
الإسكندرية16 24
مطروح16 23
بورسعيد19 25
دمياط18 25
بلطيم18 24
الإسماعيلية14 26
السويس14 26
العريش13 26
نخل7 23
طابا13 24
الطور17 26
مرسى علم19 27
الغردقة19 30
شرم الشيخ20 28
رفح12 25
كاترين6 18
سيوة12 25
المنيا11 26
الفيوم14 25
رأس سدر16 26
أبوسمبل16 28
وسط الدلتا15 25
أسيوط11 26
سوهاج12 27
الأقصر13 28
أسوان15 29
شلاتين20 29
حلايب22 27
الوادى الجديد14 27
قنا13 28
نويبع20 26
السلوم13 22.
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- حالة الطقس اليوم الخميس 26 /11/2015 فى مصر وعدد من الدول العربية
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