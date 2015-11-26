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الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالاً ومائل للحرارة جنوباً والعظمى بالقاهرة 25

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الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالاً ومائل للحرارة جنوباً والعظمى بالقاهرة 25 الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالاً ومائل للحرارة جنوباً والعظمى بالقاهرة 25
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس دافئ شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن : الصغرى - العظمى

القاهرة

15 25

الإسكندرية

16 24

مطروح

16 23

بورسعيد

19 25

دمياط

18 25

بلطيم

18 24

الإسماعيلية

14 26

السويس

14 26

العريش

13 26

نخل

7 23

طابا

13 24

الطور

17 26

مرسى علم

19 27

الغردقة

19 30

شرم الشيخ

20 28

رفح

12 25

كاترين

6 18

سيوة

12 25

المنيا

11 26

الفيوم

14 25

رأس سدر

16 26

أبوسمبل

16 28

وسط الدلتا

15 25

أسيوط

11 26

سوهاج

12 27

الأقصر

13 28

أسوان

15 29

شلاتين

20 29

حلايب

22 27

الوادى الجديد

14 27

قنا

13 28

نويبع

20 26

السلوم

13 22.

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