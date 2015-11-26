المجمعات الاستهلاكية تطرح اليوم "حلوى المولد" بأسعار مخفضة 20%

أكد محمد صدقى، رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ، أنه سيتم طرح "حلاوة المولد النبوى" بالمجمعات اعتباراً من اليوم الخميس بمناسبة المولد النبوى الشريف بأسعار مخفضة 20% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الأخرى.

وأضاف محمد صدقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توفير حلوى مولد النبوى فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 202 فرعا بهدف العمل على تلبية احتياجات المواطنين.

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