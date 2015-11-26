يسبب الرغبة فى البكاء والانتحار.. تعرف على أعراض وعلاج الاكتئاب الذهانى

"الاكتئاب" من أكثر الأمراض النفسية شيوعا والتى تصيب العديد من الأشخاص، ولكن هل تعلم أن هناك نوعا آخر من الاكتئاب ربما تكون مصاب به وأنت لا تعلم؟، فهذا النوع يصاب به الكثيرون دون اكتشافه ويدعى "الاكتئاب الذهانى".

وحول يشير الدكتور محمد على، أخصائى الطب النفسى، إلى أن الاكتئاب الذهانى يعد من أنواع الاكتئاب، وقد يشعر أثنائه المريض بالرغبة فى البكاء والانتحار وضعف الإدراك، والحزن واليأس واللامبالاة، وعدم القدرة والرغبة فى الجلوس مع الأشخاص والرغبة فى الجلوس منفردا.

وتابع أن من أهم أعراض الاكتئاب الذهانى الخرس، أى فقدان القدرة على الكلام، وعدم الرغبة فى التنزه، الشعور بعدم الثقة بالنفس، وأيضا عدم الرغبة فى التطور من نفسه.

ويضيف أخصائى الطب النفسى أن الضغوط العصبية تعد هى السبب الرئيسى وراء الإصابة بالاكتئاب الذهانى وأيضا قلة النوم والإجهاد وانخفاض نسبة السكر فى الدم، وأيضا الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، ويعد الأشخاص المدمنون للكحوليات هم الأكثر عرضة.

وأخيرا يقدم أخصائى الطب النفسى، بعض النصائح التى تساعد على الاستشفاء من هذا المرض، وهى:

>1- يجب أخذ قسط كاف من جلسات العلاج النفسى، والتحدث مع الطبيب.

>2- الانتظام على أخذ الأدوية المرشحة.

>3- التنزه قدر الإمكان والتعرف على أصدقاء جدد.