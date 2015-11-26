لو اتعرضتى للتجربة.. عملية التحويط الحل لكثرة الإجهاض

قد تتعرض الكثير من السيدات أثناء فترة الحمل للإجهاض، وهناك العديد من الأسباب وراء حدوث الإجهاض، لذلك يجب معرفة سبب الإجهاض حتى يمكن تلافيه.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، أن الإجهاض هو انتهاء الحمل قبل إتمامه الـ20 أسبوعا من فترة الحمل (قبل أن يتطور الجنين لمرحلة الحياة)، أو عندما يكون وزنه أقل من 500 جرام.

ويشير إلى أنه يحدث الإجهاض لحوالى 10% إلى 15% من النساء الحوامل، وسببه عيب خلقى فى البويضة أو الحيوان المنوى، لذا فإن الجنين لا يكتمل، أو بسبب بعض الأمراض عند الأم مثل: مرض (السلّ الدرنى)، أو اختلال الغدد الصماء أو مرض البول السكرى، القصور الوظيفى لعنق الرحم (عجز عنق الرحم)، كما أن الضغوط النفسية والفسيولوجية يمكن أن تسبب الإجهاض.

ويوضح استشارى النساء والتوليد أنه عندما تفقد الأم الحمل أكثر من 3 مرات متتالية، تسمى هذه الظاهرة الإجهاض المألوف، وتكون إمكانية إجهاض المرأة التى سبق لها الإجهاض حوالى 20% إلى 30%، ويعتقد أن السبب هو عيب تشريحى أو عضوى عند الأم، وذلك بنسبة 70% من إجمالى الإجهاض تحدث فى فترة الثلث الأول من الحمل خصوصا فى الشهر الثالث.

ويؤكد أنه تتزايد مخاطر الإجهاض المألوف عندما تكبر البطن، لذا ينصح بالتحويط (وهو إجراء جراحى لمنع الإجهاض عن طريق ربط عنق الرحم) خلال الأسابيع من 14 - 16 (4 أشهر).