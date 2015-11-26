"خديعة تحالفات الجولة الأولى" تشعل معركة الإعادة فى دائرة مينا القمح

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة بالدائرة، أن المرشحين الخاسرين فى دائرة منيا القمح بدأوا فى عقد جلسات مع أنصارهم، ومن المقرر خلال يومين الإعلان عن المرشحين الثلاثة الذين سيدعمهم الناخبون من بين المرشحين الـ6 الذين سيخوضون جولة الإعادة، وترددت أنباء بقوة داخل الدائرة عن نية بعض التحالفات للتضامن مع النائب الأسبق "نايف جيرة الله".

وتشهد دائرة منيا القمح بالشرقية حالة من الغليان بين عدد من المرشحين الخاسرين فى الجولة الأولى، وذلك بدعوى تعرضهم لـخديعة بحسب وصفهم، بعد تحالفهم فى الجولة الأولى مع مرشح مستقبل وطن "خالد مشهور" مقابل أصوات أنصاره، إلا أنهم اكتشفوا حصول الأخير على الأصوات لصالحه دون دعمه لهم.

ومازالت هناك فرصة كبيرة للصحفية المرشحة عبير تقبية للفوز بمقعد الدائرة الثالثة بعد حصولها على 21 ألف صوت بالمركز الثالث فى عدد الأصوات.

وكانت أسفرت نتائج الجولة الأولى عن إجراء جولة الإعادة بين 6 مرشحين، هم خالد مشهور مرشح مستقبل وطن 57 ألفا و290 صوتاً، فيما حصل الدكتور محمد صلاح عبد البديع الفقية الدستورى على 35 ألفا و779 صوتاً، وعبير تقبية على 24 ألفا 141 صوتاً، ونايف جيرة الله على 21 ألفا 619 صوتاً، ومحمد الطوخى مرشح مستقبل وطن على 20 ألفا و763 صوتا، وسعيد دوريش 15 ألفا و789 صوتاً.