1300 طبيب مصرى وأجنبى يشاركون بمؤتمر طبى لجامعة أسيوط

يشهد الدكتور أحمد عبد جعيص، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الخميس، الجلسة الرسمية للمؤتمر السنوى الرابع لجمعية الطب التكاملى بمحافظة أسوان والمنعقد تحت عنوان "الجديد فى أمراض القلب والصدر والعلاقة بينهما".

وذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، واللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، والدكتور منصور الكباش، رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد الأمين رئيس جامعة النيلين السودانية، والدكتور طارق الجمال عميد طب أسيوط، والدكتور حسين الشريف عميد طب أسوان، ودكتور السجاد الطيب عميد طب النيلين، ورئيسى شرف المؤتمر الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات وأستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة، والدكتور عمر عواد أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة أسيوط السابق ورئيس جامعة بدر الحالى ورئيس مجلس إدارة جمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم.

وأوضحت الدكتورة سوزان سلامة، رئيس قسم أمراض الصدر بكلية طب أسيوط ورئيس المؤتمر أنه من المقرر كذلك مشاركة رؤساء المراكز والجمعيات الطبية المشاركة فى المؤتمر، ويأتى فى مقدمتهم الدكتور مجدى يعقوب مدير مركز مجدى يعقوب لأمراض القلب، والدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة السابق ورئيس جمعية الصدر والتدرن المصرية، والدكتور سمير خضر رئيس جمعية الإسكندرية للحساسية، والدكتور محمود حسنين رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، والدكتور عادل العقاب رئيس جمعية اختصاص الصدر السودانية.

أضافت أن المؤتمر يشهد هذا العام مشاركة كثيفة نحو 1300 طبيب، من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المختصصين فى أمراض القلب والصدر، وذلك من مختلف الجامعات المصرية والعربية، وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحى وعدد من المستشفيات الحكومية إلى جانب مشاركة متخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية .



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