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رئيس الوزراء التونسى يناشد المواطنين احترام تطبيق حظر التجوال والطوارئ

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رئيس الوزراء التونسى يناشد المواطنين احترام تطبيق حظر التجوال والطوارئ رئيس الوزراء التونسى يناشد المواطنين احترام تطبيق حظر التجوال والطوارئ
ناشد رئيس الوزراء التونسى، الحبيب الصيد، المواطنين احترام تطبيق حظر التجوال وقانون الطوارئ حتى تتمكن الداخلية من حماية أمن البلاد، كما ناشدهم بضرورة تفهم الوضع الاستثنائى الذى تمر به البلاد والعمليات العسكرية التى تقوم بها قوات الجيش والشرطة.

وقال الحبيب الصيد، فى كلمة له، اليوم الأربعاء، إن العملية الإرهابية التى استهدفت الحرس الجمهورى، هدفها إرباك مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن وقوعها على بعد 100 متر من وزارة الداخلية له عدة أبعاد.
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