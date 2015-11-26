استمرار معارك تحرير تعز اليمنية ومقتل 41 من الميليشيات فى معارك الامس

>أعلن المجلس العسكرى لمحافظة تعز اليمنية استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية المدعومين بقوات دول التحالف العربى ومليشيات الحوثيين وصالح فى معظم جبهات القتال بمحافظة تعز استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة وقامت المدفعية بقصف مواقع الميليشيات، كما قامت طائرات التحالف بقصف تمركزهم فى جامعة تعز قبل فجر اليوم.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس العسكرى، فى تقريره اليومى عن سير عمليات تحرير تعز أمس، أن طائرات التحالف قصفت مواقع تمركز المليشيات فى أماكن متفرقة وتركز القصف على الأسلحة والمعدات فى الراهدة ومنصة إطلاق صواريخ الكاتيوشا فى الدمنة أمام سد الصقيع ما أدى إلى تدمير طقم عسكرى ومقتل قيادى للحوثيين يدعى أبو هلال بالإضافة إلى منطقة الصرارى بالمسراخ ومخزنا للسلاح فى جبل القرن جنوب شرق المدينة.

وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة والتحالف تمكنت من السيطرة على معسكر العمرى فى مديرية ذباب القريب من مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر، كما وصلت قوات تابعة للتحالف غرب مدينة ذباب وتقدمت قوات الجيش إلى مشارف مديرية موزع مع تقدم للجيش والمقاومة فى مديرية موزع بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات فى المديرية التى نقع غرب المحافظة.

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة استعادت السيطرة على موقع الكسارة ومواقع أخرى فى نجد قسيم بمنطقة الضباب غرب تعز بعد معارك استمرت أكثر من 10 ساعات سقط فيها العديد من القتلى فى صفوف الميليشيات.

وذكر تقرير المركز الإعلامى أن 41 من عناصر الميليشيات قتلوا فى المعارك وأصيب العشرات منهم فيما قتل 7 من الجيش والمقاومة وأصيب 26 آخرون.

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