ضبط 22 ألف قطعة غيار دراجات بخارية مهربة جمركيا داخل محل بالقاهرة

ألقت شرطة مباحث التموين بالقاهرة القبض على صاحب محل غير مرخص لبيع قطع غيار الدراجات البخارية، وبحوزته 22 ألف قطعة غيار، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة معلومات تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص بيبع قطع غيار للدارجات البخارية، وبحوزته كميات من قطع الغيار "صينية الصنع" ومهربة جمركيا ولا توجد بها أى فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها ومجهولة المصدر.

>وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المحل وتم ضبط مالكه وبحوزته 22900 قطعة غيار "جلد فرامل ، ظرف فرش ، اكس ، قفل"، بدون فواتير ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.