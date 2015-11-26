نائب رئيس البرلمان اللبنانى: خطوات ترشيح فرنجية للرئاسة قطعت شوطا كبيرا

>قال نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى فريد مكارى، إن المرشح المتقدم على جميع المرشحين للرئاسة اللبنانية فى ملف الرئاسة هو رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية .

وأضاف مكارى فى تصريح صحفى مساء الأربعاء، أن الخطوات أصبحت متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بموضوع ترشيح فرنجية للرئاسة.

ويأتى طرح إسم فرنجية بسبب عدم التوصل لإتفاق حول رئيس طوال المدة الماضية، لافتاً إلى أنه يتم التواصل بين "تيار المستقبل" و"تيار المردة" منذ فترة، معتبراً أن فرنجية دائم التميز عن حلفائه وهو واضح ولديه قناعاته التى يسير بها.

ورأى مكارى أن رئيس "تكتل الإصلاح والتغيير" العماد ميشال عون إعتبر نفسه مرشحاً توافقياً عكس فرنجية الذى يريد أن يكون رئيساً وفاقياً لجميع اللبنانيين، موضحاً أن الخطوات أصبحت متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بموضوع ترشيح فرنجية للرئاسة .