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على الدين هلال: نتائج المرحلة الثانية لم تظهر تغيرا موضوعيا عن "الأولى"

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على الدين هلال: نتائج المرحلة الثانية لم تظهر تغيرا موضوعيا عن "الأولى" على الدين هلال: نتائج المرحلة الثانية لم تظهر تغيرا موضوعيا عن "الأولى"
أكد الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن مؤشرات نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لم تظهر تغيرا موضوعيا عن نتائج المرحلة الأولى، موكداً أن هناك أحزاب بعينها تتصدر المشهد.

وقال "هلال" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مؤشرات نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات تؤكد نفس ترتيب الأحزاب فى المرحلة الأولى، متوقعاً أن يستمر حزب المصريين الأحرار ويليه قائمة مستقبل وطن وحزب النور والتحالف الجمهورى بنفس الترتيب للمرحلة الأولى.


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