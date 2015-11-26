أبو المجد: دعم الإخوان لتونس ومهاجمتهم مصر يؤكد وجود خلل بالتنظيم

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الاسلامى، إن هناك فارقا كبيرا بين مواقف جماعة الإخوان بمصر، ومواقف حركة النهضة التونسية ، ففى الوقت الذى تحرض فيه الجماعة على مصر ، وتهاجم قوانين مكافحة الارهاب ، نجد دعم كامل من النهضة الإخوانية للرئيس التونسى ، موضحا ان هذا يؤكد أن هناك حالة خلل لدى التنظيم.

وأضاف أبو المجد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاعمال الإرهابية لم تعد متوقفة على مصر فقط، بل طالت دول عديدة، والجماعة الآن تهيئ مناخ لذلك فى مصر بينما تنتقده فى تونس.

وأوضح المفكر الاسلامى، أن الدول العربية الآن فى أمس الحاجة للاصطفاف ، وأن يدعم شعوبها قياداتها كى يستطيعون أن يواجهوا هذا الارهاب الغاشم.

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