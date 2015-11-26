نائبة "فى حب مصر" تعد أول استجواب لوزير النقل عن سوء الطرق بالشرقية

أكدت النائبة زينب سالم عضو البرلمان عن قائمة فى حب مصر ، أن تكوين القائمة كان من أجل تلبية مطالب المواطن البسيط، لأن المواطن المصرى كان يفتقد من يقف بجانبه بشكل حقيقى طوال السنوات الماضية.

وأوضحت زينب سالم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أولويات قائمة فى حب مصر مراجعة وإقرار القوانين التى صدرت منذ عام 2013 حتى الآن، وأن أول ما ستفعله بمجرد انعقاد البرلمان هو استجواب لوزير النقل ووكيل وزارة الطرق عن طرق بمحافظة الشرقية التى لا تصلح لسير المركبات، واستجواب آخر لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين مياه الشرب وتوصيلها للأهالى.

وأضافت أن أعضاء القائمة سيكونون همزة الوصل الحقيقية بين المواطن البسيط والحكومة، وأن قائمة فى حب مصر ستكون جبهة قوية من أجل الحفاظ على الأمن القومى وسيادة مصر كدولة بعد المكائد التى تحاك بوطننا الحبيب داخليا وخارجيا.