تصاعد أزمة طلاب جامعة النهضة مع الإدارة ببنى سويف

تصاعدت أزمة طلاب جامعة النهضة، ببنى سويف، المحرومين من دخول امتحانات الميد تيرم بقرار من إدارة الجامعة، بعد تحديد السبت المقبل موعدا لعودة الدراسة وإجراء الامتحانات، حيث أعلن الطلاب - وانضم إليهم أعضاء الاتحاد - أنه فى حالة إصرار الجامعة على قرار الحرمان وعدم الموافقة على تحديد موعد جديد لإجراء الامتحانات بدلا من السبت سوف يمنعون الأساتذة والإداريين من الدخول لمباشرة أعمال الامتحانات وإغلاق الأبواب والاعتصام داخل الحرم الجامعى مرة أخرى لحين الاستجابة لمطالبهم.

وأكد طلاب الجامعة لـ"اليوم السابع" أن الأزمة بدأت عقب إصدار الجامعة قرارا بحرمان 220 طالبا وطالبة من دخول امتحانات الميد تيرم، بدعوى تغيبهم عن المحاضرات وعدم تحقيق النسبة المطلوبة للحضور والتى تسجل عن طريق جهاز البصمة.

وأضاف الطلاب: رغم تأكيدنا وجود عطل فى الجهاز الذى يسجل الحاضرين والمتغيبين، وتقدمنا بشكوى إلا أن الجامعة أصرت على قرارها، ما دفعنا إلى الامتناع عن دخول المحاضرات والاعتصام وإغلاق أبواب الكليات، ومنع أيمن عفيفى نجل الدكتور صديق عفيفى رئيس الجامعة وسمير شحاتة أمين عام الجامعة والعاملين (أساتذة وإداريين وعمال) من الدخول على مدى يومين متتاليين، وذلك اعتراضا على سياسة إدارة الجامعة التعسفية.

وأوضح طلاب النهضة أن تظاهرهم كان سلمياً دون تخريب، وجاء عقب فشل محاولات متكررة مع إدارة الجامعة للاستماع لمطالبهم ودراستها، لافتين إلى إصدارهم بياناً تحت شعار "أنا مش بصمجى" يتضمن 6 مطالب أرسلوه إلى رئيس الجامعة، وهى إلغاء قرار حرمان الطلاب من دخول الامتحانات نظرا لعدم إرسال أى إنذارات للطلاب مع وجود مشاكل فى جهاز البصمة، الاعتراف بالشهادات المرضية والظروف الخاصة للطلبة وخفض نسبة الغياب 60%، وإعادة مصروفات الترم لطالبة أجرى والدها عملية نقل كلية تبرعت بها شقيقتها، وحل مشكلة الإرشاد وتخصيص موعد لها بعيدا عن مواعيد الامتحانات للميد ترم، وعدم إجبار وإلزام طلاب كلية إعلام بمشروع تخرج معين، وتجديد التعاقد لأعضاء هيئة التدريس ذوى الخبرة العالية أمثال دكتور "الرابح" ودكتور "سمراء".

وتابع الطلاب قائلين تسببت إدارة الجامعة فى تصاعد الأزمة من خلال رفض مطالبنا بدلا من دراستها، بالإضافة إلى إخلاء المدينة الجامعية، وإجبار الطلاب على مغادرتها، ومنح جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكليات، وكذلك العاملين بالمدينة الجامعية إجازة إلى يوم السبت المقبل وتحديده موعداً لإجراء الامتحانات.



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