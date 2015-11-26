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لمرضى السكر.. ضبط مستوى الهيموجلوبين السكرى أقل من 7% يقلل المضاعفات

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لمرضى السكر.. ضبط مستوى الهيموجلوبين السكرى أقل من 7% يقلل المضاعفات لمرضى السكر.. ضبط مستوى الهيموجلوبين السكرى أقل من 7% يقلل المضاعفات
مرض السكر أحد الأمراض التى يؤدى إهمالها إلى تعرض المريض للإصابة بالمضاعفات، والتى تشمل الاعتلال الشبكى وضعف النظر والقدم السكرى ومضاعفات الكلى.

وحول ذلك تقول دكتورة إيناس شلتوت، أستاذ السكر والغدد الصماء بطب قصر العينى رئيس الجمعية العربية، لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، تساهم مواظبة مريض السكر على تلقى العلاج فى مواعيده بانتظام فى الحماية من الإصابة بمضاعفات المرض، وكذلك متابعته وضبط مستوى السكر بالجسم.

واستكملت د.إيناس قائلة "يمكن لمريض السكر تجنب تعرضه للمضاعفات من خلال محافظته على ضبط مستوى الهيموجلوبين السكرى إلى أقل من 7%، بالتالى تقل فرص حدوث مضاعفات السكر المزمنة".

وتابعت د.إيناس قائلة "وفقا للدراسات العلمية الحديثة فإن وصول مريض السكر لنسبة أقل من 7% من الهيموجلوبين بالجسم يقلل حدوث مضاعفات الكلى والقدمين والعين بنسبة 76.54% فى مرضى السكر من النوع الأول.

وأضافت د.إيناس أن هناك دراسات علمية أخرى فيما يتعلق بمرضى السكر من النوع الثانى أنه عندما يكون مستوى الهيموجلوبين أقل من 7% يساهم فى تقليل مضاعفات الأوعية الدموية الدقيقة لقدمين، وكذلك جلطات القلب بنسبة 25.16%.

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مصر 365