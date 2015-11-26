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المبعوث الأممى: سنوسع المجلس الرئاسى بحكومة الوفاق الليبية ليضم 9 أشخاص

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المبعوث الأممى: سنوسع المجلس الرئاسى بحكومة الوفاق الليبية ليضم 9 أشخاص المبعوث الأممى: سنوسع المجلس الرئاسى بحكومة الوفاق الليبية ليضم 9 أشخاص

>قال مبعوث الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا مارتن كوبلر، إن البعثة الأممية ستقوم بتوسيع المجلس الرئاسى فى حكومة الوفاق الوطنى الليبية ليضم تسعة أعضاء بدلا من ستة.

وأضاف كوبلر، فى تصريح صحفى اليوم، أن البعثة ستقوم بتوسيع دائرة المفاوضات خاصة مع الدول الإقليمية المؤثرة فى المشهد الليبى، وذلك للوصول إلى توافق إقليمى لدعم جسم شرعى موحد.

وحث كوبلر، الأطراف السياسية على التوقيع على مسودة الاتفاق السياسى، مضيفا أنه على الجميع التنازل للوصول إلى حكومة وفاق وطنى.

وكان المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، قد زار يومى السبت والأحد الماضيين مدينتى طرابلس وطبرق، والتقى أعضاء من المؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته" ومجلس النواب.
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