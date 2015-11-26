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"مجمعات الأهرام ": بيع 30 ألف وجبة تكفى 4 أفراد منذ إطلاق "كون وجبتك"

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"مجمعات الأهرام ": بيع 30 ألف وجبة تكفى 4 أفراد منذ إطلاق "كون وجبتك" "مجمعات الأهرام ": بيع 30 ألف وجبة تكفى 4 أفراد منذ إطلاق "كون وجبتك"
أكد طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية إنه تم بيع 30 الف وجبه بقيمة الواحدة 30 جنيها تكفى أربعة افراد منذ إطلاق مبادرة "كون وجبتك " بالمجمعات الاستهلاكية وحتى الان .

وأضاف طارق طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن هناك وجبات تشمل كيلو أوراك محلي و2 كيس مكرونة ونصف كيلو بصل وعلبة صلصة وكيلو بطاطس .

وهناك وجبة تشمل كباب حلة وأرز أبيض وطماطم وبصل وجوافة وصلصة ، ووجبة مكرونة بالباشميل وتشمل مكرونة قلم وطبق مفروم وكيس باشميل وطماطم سلطة وخيار وبصل وبرتقال، اضافة الى وجبات تتضمن فرخة كاملة زنه كيلو ، وكيلو أرز وخضار وطماطم وصلصة ومسلى ، ووجبة تشمل لحم مجمد وكيلو أرز وكيلو خضار وكيلو طماطم وسلطة وأيضا هناك وجبة تتضمن كيلو سمك ماكريل وكيلو أرز وخضار سلطة ووجبة تشمل لحم مفروم وكيلو أرز وكيلو خضار وطبق سلطة وصلصة ووجبة كبدة شرائح ومكرونة وصلصة وسلطة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد طرحت مبادرة كون وجبتك بقية الواحده 30 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية وتتضمن بعض منتجات اللحوم او الاسماك والخضراوات والفاكهة .

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