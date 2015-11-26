على الدين هلال:نتائج المرحلة الثانية لم تظهر تغير موضوعى عن "الاولى"

أكد الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أن مؤشرات نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لم تظهر تغير موضوعي عن نتائج المرحلة الأولى ، موكداً أن هناك أحزاب بعينها تتصدر المشهد.

ووقال "هلال" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مؤشرات نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات تؤكد نفس ترتيب الأحزاب فى المرحلة الأولى،متوقعاً أن يستمر حزب المصريين الأحرار و يليه قائمة مستقبل وطن و حزب النور و التحالف الجمهورى بنفس الترتيب للمرحلة الأولى.

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