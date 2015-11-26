على الدين هلال:نتائج المرحلة الثانية لم تظهر تغير موضوعى عن "الاولى"

أكد الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أن مؤشرات نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لم تظهر تغير موضوعي عن نتائج المرحلة الأولى ، موكداً أن هناك أحزاب بعينها تتصدر المشهد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- على الدين هلال: تصويت المصريين بالخارج خطوة إيجابية وتنفيذها يثير مشكلات
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ووقال "هلال" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مؤشرات نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات تؤكد نفس ترتيب الأحزاب فى المرحلة الأولى،متوقعاً أن يستمر حزب المصريين الأحرار و يليه قائمة مستقبل وطن و حزب النور و التحالف الجمهورى بنفس الترتيب للمرحلة الأولى.
>- على الدين هلال: تصويت المصريين بالخارج خطوة إيجابية وتنفيذها يثير مشكلات
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