أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة العامة بالأقصر تخلى سبيل 24 شخصاً تم ضبطهم فى اشتباكات العوامية

Google+ Print
النيابة العامة بالأقصر تخلى سبيل 24 شخصاً تم ضبطهم فى اشتباكات العوامية النيابة العامة بالأقصر تخلى سبيل 24 شخصاً تم ضبطهم فى اشتباكات العوامية
أمر المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات الأقصر، فجر اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 24 شابا ألقت قوات الأمن القبض عليهم فى الاشتباكات التى وقعت بين أهالى منطقة العوامية والشرطة بمحيط قسم شرطة بندر الأقصر ومديرية الأمن، على خلفية حادث وفاة المتهم "طلعت شبيب" 47 سنة داخل ديوان القسم بعد ساعة من ضبطه بحوزته مواد مخدرة، بضمان محال إقامتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، قد ألقت القبض على 24 شخصاً فى الاشتباكات التى وقعت بين القوات وأهالى منطقة العوامية، وشملت قائمة المخلى سبيلهم كل من "أحمد عنتر 20 سنة، وأحمد عثمان عبد المتجلى 35 سنة صاحب محل حداد وبويات، ومحمود إبراهيم قناوى 21 سنة طالب معهد فنى تجارى، وفوزى العربى 26 سنة صاحب محل تجارى، وأحمد يوسف 35 موظف بمجلس المدينة، وأحمد محمد أحمد 27 سنة مراكبى، وأيمن عبد المقصود 37 سنة صاحب بازار سياحى، ومصطفى قاسم 37 سنة صاحب مقهى، وموسى عبد الرحيم 37 موظف بالتربية والتعليم، وصفوت سعد 36 سنة مدرس، ومحمود عبد الرحيم 32 سنة صاحب بازار سياحى، وكريم عبد الحفيظ 41 سنة، وهانى غطاس ووالده و2 من أشقائه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365