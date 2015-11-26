النيابة العامة بالأقصر تخلى سبيل 24 شخصاً تم ضبطهم فى اشتباكات العوامية

أمر المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات الأقصر، فجر اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 24 شابا ألقت قوات الأمن القبض عليهم فى الاشتباكات التى وقعت بين أهالى منطقة العوامية والشرطة بمحيط قسم شرطة بندر الأقصر ومديرية الأمن، على خلفية حادث وفاة المتهم "طلعت شبيب" 47 سنة داخل ديوان القسم بعد ساعة من ضبطه بحوزته مواد مخدرة، بضمان محال إقامتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، قد ألقت القبض على 24 شخصاً فى الاشتباكات التى وقعت بين القوات وأهالى منطقة العوامية، وشملت قائمة المخلى سبيلهم كل من "أحمد عنتر 20 سنة، وأحمد عثمان عبد المتجلى 35 سنة صاحب محل حداد وبويات، ومحمود إبراهيم قناوى 21 سنة طالب معهد فنى تجارى، وفوزى العربى 26 سنة صاحب محل تجارى، وأحمد يوسف 35 موظف بمجلس المدينة، وأحمد محمد أحمد 27 سنة مراكبى، وأيمن عبد المقصود 37 سنة صاحب بازار سياحى، ومصطفى قاسم 37 سنة صاحب مقهى، وموسى عبد الرحيم 37 موظف بالتربية والتعليم، وصفوت سعد 36 سنة مدرس، ومحمود عبد الرحيم 32 سنة صاحب بازار سياحى، وكريم عبد الحفيظ 41 سنة، وهانى غطاس ووالده و2 من أشقائه".