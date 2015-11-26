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ولد عبد العزيز يشهد إحتفالية بعيد القوات المسلحة الموريتانية

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ولد عبد العزيز يشهد إحتفالية بعيد القوات المسلحة الموريتانية ولد عبد العزيز يشهد إحتفالية بعيد القوات المسلحة الموريتانية

>شهد الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز مساء الأربعاء احتفالية بعيد القوات المسلحة الموريتانية حيث دشن مطارا عسكريا فى قاعدة لمرية العسكرية على الحدود مع إقليم أزواد المضطرب.

وقال ولد عبد العزيز، فى كلمة له، إن الأمن ضرورى لبقاء أى بلد وإن كل ما يقدم من تضحيات فى سبيل الأمن لا يقدر بثمن باعتباره ركيزة لا غنى عنها.

وأوضح أن أى دولة لا تنعم بالأمن لا تتأتى فيها أى تنمية سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو البنى التحتية كما أنه لا استثمار ولا سياحة فى غياب الأمن اعتبارا لكون كل تنمية وكل تقدم منوطين به.

وأكد أن وجوده اليوم فى هذه القاعدة ومشاركة الضباط وضباط الصف والجنود فيها أفراح هذا العيد يأتى فى إطار العناية الخاصة بالجيش الوطنى وتثمين وتقدير العمل الذى يقوم به خدمة للوطن بشكل عام ولحفظ الأمن والاستقرار فى هذه المنطقة النائية.
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