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طاهرة حماميش تستعد لإطلاق ألبوم " لو نتقابل "

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الأربعاء 25-11-2015 21:27

تستعد الفنانة المغربية طاهرة حماميش، خريجة برنامج ستار أكاديمي، لإصدار ألبومها الأول بعنوان "لو نتقابل"، من توزيع شركة "صوت الدلتا". وسيضم الألبوم 10 أغنيات مع مجموعة من أهم صناع الموسيقى في والوطن العربي.

وظهرت موهبة "الطاهرة" الغنائية وهي لا تزال في سن السابعة من عمرها، حيث بدأت بالأغاني الطربية والكلاسيكية، ثم وقفت علي خشبة مسرح الجامعة ومسارح الأندية الثقافية في مدينتها وجدة حيث تخصصت في غناء الموشحات والأناشيد.

يذكر أن الانطلاقة الفعلية للطاهرة جاءت عقب مشاركتها في النسخة السابعة من برنامج المسابقات لاكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" على قناة "LBC" اللبنانية حيث استطاعت من خلال موهبتها في التمثيل والرقص من الوصول إلى التصفيات قبل النهائية قبل أن تقصى بفارق بسيط من الفائز الأول قبل أسبوعين من انتهاء المسابقة.

 

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