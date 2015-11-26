ما هو وضع سهيلة الصحي بعد وقوعها في الأكاديمية؟

تعرضت الطالبة الجزائرية سهيلة بن لشهيب التي تشارك في برنامج "ستار أكاديمي"، لكسر في منطقة الحوض، ظهر أمس إثر سقوطها في الأكاديمية.

وبحسب التقارير الطبية، تحتاج سهيلة إلى الراحة التامة، لمدة أربع أسابيع متواصلة، وهذا يعني أنها لن تستطيع متابعة الصفوف والقيام بالتمارين الخاصة بالبرايمات، وهذا الأمر إستدعى إنسحابها تلقائياً من الأكاديمية، لكي تتمكن من متابعة علاجها على الشكل المطلوب.

وبناء عليه، قررت إدارة الأكاديمية إيقاف عملية التصويت هذا الأسبوع لـ "النومينيز" الثلاثة شانتال جعجع وعلي الفيصل وسهيلة بن لشهيب، وبالتالي لن يغادر أي من الطلاب في ختام سهرة يوم الجمعة من برنامج "ستار أكاديمي" الذي سيحل الفنان جوزف عطية ضيفاً عليه.

ولقد أفادت مديرة الأكاديمية كلوديا مارشليان في دردشة مع "سيدتي نت"، عند الإستفسار عن حالة سهيلة الصحية، بأن "وضعها جيد ومستقر وأنها ستقوم اليوم بزيارتها في المستشفى للإطمئنان عن صحتها عن قرب"، بينما أشارت معلومات خاصة إلى أن سهيلة "ربما تفركشت على الدرج" ووضعها الصحي إقتضى إنسحابها من البرنامج، موضحة أن الأمور ستسير بشكل عادي خلال الأسابيع المقبلة، وأن التصويت توقف هذا الأسبوع بسبب مرض سهيلة، لأنها إسمها كان بين أسماء "النومينيز" .