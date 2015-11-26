ملحم زين يكشف عن الرقم الذي تقاضاه مقابل غناء تيترات المسلسلات

أكد النجم اللبناني ملحم زين أنه وبعد مغادرته شركة "روتانا" لم يفكر أن يدخل الى شركة اخرى، وكان يفكر في أن يفتح مكتباً خاصاً به كي ينتج لنفسه.

وخلال حديثه للإعلامي فراس حليمة ضمن برنامج "نيوز روم"، كشف زين أنه تلقى اتصالاً من من شركة MBC، وبعد ان التقيا عدة مرات وقّع عقداً معها، على ان يأخذ كل ما يريده وما يرضيه، خاصة أن " الحصرية " هي من الأسباب التي دفعته لمغادرة شركة "روتانا".

وأشار إلى أنه اتفق مع MBC على انتاج 3 ألبومات وكل التفاصيل سيكشف عنها في مؤتمر صحفي يعلن عنه في حينه.

وأكد زين احترامه الكبير لشركة "روتانا" ولرئيسها الأستاذ سالم الهندي، وقال إن الشركة أعطته من قلبها وهو أعطى الشركة على مدار 7 سنوات من قلبه، ويكن لها كل الود والصدق والاحترام حتى هذه اللحظة وستبقى العلاقات بينهما جيدة ولن يقبل ان "تزعل روتانا منه".

ولفت في نهاية الحلقة إلى أنه يقدم صوته للدراما اللبنانية من مسلسلات وافلام دون اي مقابل وذلك دعماً منه لصناعة الدراما اللبنانية.