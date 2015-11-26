بالأرقام.. هذه هي ثروات المشاهير وهيفاء وهبي أثرى من أحلام

أصدرت مجلة "The Arabian Business" بالتعاون مع صحيفة "Le Monde" الفرنسية، قائمةً بأغنى 10 فنانين عرب لعام 2015، حسب ثروة كل فنان وأجره في الحفلات وعدد الحفلات التي يقيمها كل عام ومقدار ثروته.

وتقاسمت الفنانتان أحلام وهيفاء وهبي رأس القائمة بثروات تتجاوز الـ50 مليون دولار أمريكي.

وقدّرت ثروة النجمة الإماراتية أحلام فوق الـ50 مليون دولار، بالإضافة إلى الأموال التي تستثمرها في العقارات والقصور التي تملكها فـي لندن والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، كما تقدر ثروتها من المجوهرات بحوالي 20 مليون دولار إضافة إلى امتلاكها ملابس باهظة الثمن وحقائب يد يبلغ سعرها ما بين 80 و100 ألف دولار.

وقدّرت ثروة وهبي بنحو 57 مليون دولار، خلال مسيرة ضمّت ستة ألبومات وثلاثة أفلام وثلاثة مسلسلات.

وحلّ النجم المصري عمرو دياب في المركز الثاني بثروة قدّرت بنحو 42 مليون دولار، خلال مسيرة فنية بدأت في عام 1983.

وجاءت الفنانة إليسا في المرتبة الثالثة بثروة قدرت بـ41 مليون دولار، بخاصةٍ أنها تمثل أكثر من ثمانية منتجات عالمية تتضمن المجوهرات والساعات والنظارات الشمسية بالإضافة إلى إصدارها أكثر من 10 ألبومات غنائية.

وصنّفت الفنانة نانسي عجرم، في المرتبة الرابعة برصيد 37 مليون دولار.

واحتلت السيدة فيروز المرتبة الخامسة في التصنيف بثروة قدّرت بنحو 36 مليون دولار، تليها الفنانة نجوى كرم بـ34 مليون دولار.

وحلّ هاني شاكر في المركز السابع، بثروة بلغت 32 مليون دولار، ومسيرة شملت إصدار 600 أغنية.

وجاءت ماجدة الرومي في المركز الثامن بنحو 28 مليون دولار، أمام أمل حجازي في المركز التاسع بثروة بلغت 23 مليون دولار.

وجاء قيصر الغناء العربي كاظم الساهر في المركز العاشر، إذ قدرت ثروته بأقل من ثروة حجازي بقليل.