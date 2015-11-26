مراد بوريقي يحيي ليلة رأس السنة بلبنان

يستعد الفنان المغربي مراد بوريقي لإصدار ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "مراد يغني للعمالقة" حيث يعكف حالياً بأحد أستوديوهات التسجيل بالدار البيضاء على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد.

وقال مراد في حديث خص به "سيدتي نت"، إنه اختار الإطلالة هذه المرة على جمهوره من خلال أدائه لأروع أغاني كبار الفنانين ورواد الأغنية في العالم العربي من قبيل: محمد عبد الوهاب، صباح فخري، أم كلثوم.

ومن المغرب، يقول مراد بوريقي "اخترت عبد الوهاب الدكالي وإسماعيل أحمد، ومحمد الحياني.. حيث سيكون بوسع الجيل الجديد من الشباب الاستمتاع بأغاني طربية تمتع الأذن والوجدان لفنانين رواد من خلال هذه الألبوم الذي أتوقع بأن يطرح في السوق بعد أقل من ستة أسابيع".

ويركز البوريقي حالياً على التحضير لأغنية قومية مغربية بعنوان "من روح فنان" من ألحان محمد بن عبد السلام.

وحول جديده على الساحة العربية، قال مراد لـ "سيدتي نت" بأنه سيحيي حفلاً فنياً ساهراً بمناسبة رأس السنة الجديدة بأحد فنادق لبنان، كما ستكون هذه الجولة الفنية مناسبة للقائه العديد من الملحنين لتحضير أغاني جديدة بما فيها أغاني مصرية.