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Tom Cruise في مواجهة المومياء!!!

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Tom Cruise في مواجهة المومياء!!! Tom Cruise في مواجهة المومياء!!!

الخميس 26-11-2015 00:29

كشفت مصادر داخل شركة Universal Pictures عن موافقة الممثل Tom Cruise على تأدية دور البطولة في فيلم The Mummy حيث تأمل الشركة إطلاق السلسلة مجدداً من خلاله. وقد تسرب أن الممثل وقّع عقداً سيشارك بموجبه في فيلمين من السلسلة، سيتم إطلاق الفيلم الأول في 24 مارس 2017 والثاني في 30 مارس 2018. في المقابل، لم تكشف الشركة عن تفاصيل الشخصية التي سيؤديها Cruise ولكن من المؤكد أن Alex Kurtzman سيتولّى إخراج الفيلم و Jon Spaihts سيقوم بكتابة السيناريو. هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها الشركة إنتاج أفلام من السلسلة المذكورة. فالمحاولة الأولى تعود الى العام 1932 من خلال The Mummy من إخراج Karl Freund وبطولة Boris Karloff تبعها فيلما The Mummy's Hand عام 1940 و The Mummy's Tomb عام 1942 والمحاولة الثانية تعود الى العام 1999 في فيلم عنوانه أيضاً The Mummy من إخراج Stephen Sommers من بطولة Brendan Fraser تبعا فيلما The Mummy Returns عام 2001 و The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor عام 2008. يذكر أن الفيلم المقبل للممثل Tom Cruise هو بعنوان Jack Reacher: Never Go Back ومن المتوقّع إطلاقه في الصالات العالمية في 21 أكتوبر المقبل.

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