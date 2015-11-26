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نادى اليخت بالإسكندرية يناقش تاريخ الأهرامات 30 نوفمبر

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نادى اليخت بالإسكندرية يناقش تاريخ الأهرامات 30 نوفمبر نادى اليخت بالإسكندرية يناقش تاريخ الأهرامات 30 نوفمبر
تقيم اللجنة الثقافية بنادى اليخت المصرى برئاسة الدكتور سمير كشك ندوة صالون اليخت الثقافى حول الأهرامات، حيث يتحدث عنها الباحث الأثرى أحمد سعيد مرزوق، حول التدرج فى بناء الأهرامات فى القديمة، وكيفية بنائها وأماكن تواجدها.

وتقام الندوة مساء الاثنين 30 نوفمبر 2015 بمقر نادى اليخت المصرى بالإسكندرية، ومن المقرر أن تقام على هامش الندوة زيارة ميدانية لمنطقة الأهرامات يومى 15 و16 ديسمبر 2015، يقوم بالتنسيق للندوة والزيارة الدكتور حسن المغربى منسق الوعى الأثرى باللجنة الثقافية.

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مصر 365

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