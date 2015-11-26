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"الزراعة" تحصر الدفعة الثانية للفلاحين المستحقين للتأمين الصحى

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"الزراعة" تحصر الدفعة الثانية للفلاحين المستحقين للتأمين الصحى "الزراعة" تحصر الدفعة الثانية للفلاحين المستحقين للتأمين الصحى
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى،حصر الدفعة الثانية من الفلاحين وعمال الزراعة المستحقين للتأمين الصحي بجميع المحافظات ،بناءاً على سجل الحائزين "2خدمات"، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى لتطبيق منظومة التامين الصحى ،ويشمل الحصر طبقا الذين يمتهنون مهنة الزراعة وليس لهم تأمين صحى، وذلك بعد حصر 500 ألف من الفلاحين كدفعة أولى، وإرسالها إلى وزارة الصحة لتطبيق المنظومة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إنه يجرى حاليا تعديل البيانات غير الصحيحة من الدفعة الأولى للفلاحين المستحقين للتامين الصحى، مع استلام باقى الأسماء المتأخرة،وحذف كل من لديهم تأمين صحى آخر من هذا الحصر ، وإدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة المشكلة بكل محافظة لتلقى التظلمات ومراجعتها والبت فيها ،التى تضم فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة ، لتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة.

كانت وزارة الزراعة حددت قيمة الاشتراك في الجمعيات بـ 10 جنيهات شهريًا طبقًا للقانون بحد أقصى 120 جنيه سنويا وسيحصل الفلاح على جميع الخدمات الصحية.

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