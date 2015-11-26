ضبط أسلحة آلية ومخدرات بحوزة خارجين عن القانون بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط أسلحة آلية وذخيرة بحوزة عدد من الخارجين عن القانون فى حملة أمنية بدائر المديرية.

تمكن ضباط مباحث قسم الخانكة من ضبط "إبراهيم.م.ا.ح" 28 سنة عاطل مقيم عرب العيايدة دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تركى تحمل رقم 1320-13 و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 200 جرام ومبلغ مالى 260 جنيها وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط مباحث مركز طوخ من ضبط "على.م.ا.ب" 40 سنة عاطل ومقيم كفر الفقهاء دائرة المركز بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 200 جرام، وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو 400 جرام ومبلغ مالى 365 جنيها وهاتف محمول.

وفى دائرة قسم أول شبرا الخيمة تم ضبط "سعيد.م.ف.ع" 26 سنة عاطل ومقيم الفرنوانى دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش محلى الصنع و 3 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 90 جراما ومبلغ مالى 320 جنيها وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط مباحث مركز كفر شكر من ضبط "عبد الجليل.م.ع.ع" 31 سنة عاطل ومقيم الشقر دائرة المركز بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش محلية الصنع و [3] طلقة من ذات العيار حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من ضبط "محمد.ر.ع.خ" 19 سنة عاطل مقيم عزبة أبو حشيش دائرة القسم بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن نحو 100 جرام ومبلغ مالى 210 جنيهات وهاتف محمول.

وفى مركز قليوب تمكن ضباط المباحث من ضبط "رامى.م.م.م" 31 سنة عاطل مقيم منطى دائرة المركز الهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 3217 جنح مركز قليوب لسنة 2003م سرقة بالإكراه، والحكم من المراقبة 5 سنوات تبدأ من 4/8/2013م تنتهى فى 4/8/2018م، بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 50 جراما ومبلغ مالى 125 جنيها.

كما تمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط "أمين.ش.ا.ا" 32 سنة عاطل مقيم عزبة النخل بالقاهرة بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 70 جراما، ومبلغ مالى 1850 جنيها وهاتف محمول.

وفى قسم ثان شبرا الخيمة تمكن ضباط المباحث من ضبط "أحمد.م.ح.ع" 28 سنة عاطل مقيم عزبة رستم دائرة القسم بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و200 قرص مخدر ومبلغ مالى 210 جنيهات وهاتف محمول.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان شرا الخيمة من ضبط "عنتر.س.ع.ف" 19 سنة سائق مقيم بهتيم دائرة القسم بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقة من ذات العيار.

كما تمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط المدعو "محمد.ع.ف.م" 23 سنة سائق مقيم قليوب المحطة دائرة القسم بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار.

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