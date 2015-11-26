يسبب بياض الشعر وفقد البصر.. تعرف إيه عن أعراض مرض "هارادا" ومضاعفاته؟

مرض هارادا، من الأمراض المناعية التى تصيب النساء بنسبة كبيرة وينتج عنه العديد من المضاعفات.

وفى هذا السياق يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض المناعية بجامعة عين شمس، إن مرض هارادا يعد أحد الأمراض المناعية غير الشائعة، ويؤدى إلى التهاب قزحى بالعينين، ومن مضاعفاته حدوث تغيير بالجلد والشعر والأعصاب، ويؤثر بشكل واضح على السمع، وتنتشر حالات هذا المرض فى قارة آسيا وأمريكا اللاتينية وحوض البحر الأبيض المتوسط.

ويتابع د. عادل محمود أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالمرض عن الرجال بنسبة 2:1، وتتم الإصابة به فى أى عمر ولكنه أكثر حدوثا فى العقد الثالث من العمر.

وأشار أستاذ أمراض المناعة أن أعراض المرض تبدأ بشعور المريض بأعراض عامة كالصداع وارتفاع بدرجة الحرارة وآلام بالبطن والظهر والرقبة وغثيان وطنين بالأذنين مع فقدان جزئى بالقدرة على السمع، ويلى ذلك شعور المريض بزغللة شديدة فى العينين وعدم القدرة على الرؤية بدرجات متفاوتة من مريض لآخر.

وأضاف أن بعد عدة أسابيع يبدأ ظهور مناطق بالجلد خالية من اللون الطبيعى لجلد المريض (تشبه البهاق) وكذلك مناطق خالية من الشعر برأس المريض ووجود خصل كاملة بالشعر لونها أبيض تماما، ومع مرور الوقت يتكرر الالتهاب القزحى بالعينين مما قد يؤدى إلى فقدان المريض القدرة على الإبصار بشكل كبير، ويعتمد علاج مرض هارادا على استخدام عقار الكورتيزون سواء موضعى للعينين (قطرة للعين) وكذلك بالفم هو بالحقن الوريدى وبجرعات كبيرة وفور تأكيد تشخيص المرض وذلك لإنقاذ القدرة على الرؤية لدى المرضى.