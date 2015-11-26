توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

قد تؤدّى دورًا إيجابيًا كبيرًا هذه الأيام ولذلك لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير فى الموقف بتمعن وسوف تصل إلى النتائج المضمونة بالتأكيد.

>على الصعيد العاطفى:

حاول ألا تفقد مزاجك وأعصابك وحافظ على رابطة جأشك، حتى لا تخسر علاقتك مع الشريك.

>على الصعيد الصحى:

قم بزيارة الطبيب للحصول على التعليمات اللازمة للشفاء والتمتع بالصحة الجيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

هناك من يعوقك فى تحديد أهدافك وطموحاتك، فلا تيأس أو تقبل تلقى الكثير من المواساة من أى شخص، فقد يحالفك الحظّ وتتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتحصل على ترقية أو فرصة لإثبات ذاتك لتسيطر مجدّدًا على مجريات الأمور لتهزم كل الصعاب التى تواجهك.

حظك اليوم لبرج الميزان:

على الصعيد المهنى:

ما بداخلك من طاقة إيجابية يسهم بشكل كبير فى مساعدتك على تحقيق المزيد من النجاح، فأنت تستطيع تخطى أى نوع من المشكلات، وهذا ما يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا.

على الصعيد العاطفى:

إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك ولكن لا تتسرع فى تقبل أى حبيب جديد قبل أن تقوم بدراسة العلاقة جيدًا.

على الصعيد الصحى:

قد تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة وتحتاج إلى الرعاية والاهتمام، حتى لا تؤثر صحتك على تصرفاتك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية ولا تكتفى بما حصلت عليه حتى الآن، فقدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل من ذلك وأحسن من المحيطين بك فى مجال العمل، فقدراتك تفوقهم بمراحل.

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

استجمع شجاعتك من أجل تحقيق المشروعات المُعد لها منذ مدة ودافع عن أفكارك حتى يؤمن الآخرون بأفكارك ويساعدونك، فسوف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر.

>على الصعيد العاطفى:

لا تخجل من إظهار مشاعرك نحو الشريك للتقرب منه أكثر وكن شجاعًا أكثر من ذلك لتصارحه بمشاعرك وما تحسه تجاهه.

على الصعيد الصحى:

لاستعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك؛ احرص على ممارستك للتمرينات الرياضية والتى بالتأكيد ستفيدك أيضًا لخسارة الوزن الزائد.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

لا تفقد السيطرة على أعصابك أثناء تعاملك مع العيون المترصدة لك فى مجال العمل، بل كلما كنت باردًا كلما زادت غيرتهم أكثر، فالإصرار والمثابرة سيزيدان من ثقتك ويدعمانك حتى النهاية، فلا تقلق.

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل ولكنك مغرور بعض الشىء، لذا لا تدع هذه الصفة السلبية تتملك منك وتسيطر عليك، حتى لا تخسر كل من هم حولك.

>على الصعيد العاطفى:

>لا تترك أعمالك ومشغولياتك تتملك منك، فتنشغل عن الحبيب وتصبح حياتكما أكثر فتورًا، فأنت تحتاج إلى التعامل معه بشكل جيّد، نظرًا لشعوره بإهمالك وعدم اهتمامك به.

على الصعيد الصحى:

لا تترك الكسل يتملك منك ويلهيك عن الحمية الغذائية التى أنت فى صدد بدأها فاحرص على اتخاذ القرار والبدء من الآن، فربما قد تشعر ببعض التعب والإرهاق فى البداية ولكنك سرعان ما ستتعود على النظام الحديد.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

ترى عالمة الأبراج وخبيرة الفلك الشهيرة ماجى فرح، أن مواليد برج القوس متهورة بعض الشىء، لذلك فهم بحاجة إلى وقت طويل للتفكير فى كل خطوة جديدة وفى أى قرار يتخذونه حتى لا يندموا فى الأمام.

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى:

احرص على التركيز فى العمل بصورة أكبر هذه الأيام، فربما تجد من ينتظرون سقوطك فى أى لحظة، فلا تدع لهم الفرصة أن يرونك فى هذه الحالة.

على الصعيد العاطفى:

أعد التفكير فى الحبيب مرة أخرى واحذر من الانسياق وراء الأوهام وكلام بعض أصدقاء السوء عن الحبيب، فقد تجد أن الحبيب يفكر فى الحب وفى كيفية إنجاح علاقتكما.

>على الصعيد الصحى:

حتى تتجنب الإرهاق والتعب عليك مراقبة حالتك الصحية ومنعها من التدهور حتى لا تجعل الوعكة التى تمر بها تسيطر على جسدك، فحاول الحفاظ على اقتناص فترات منتظمة من النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

لديك مشاريع كثيرة فى رأسك تود إتمامها، ولذلك ربما تعانى من الصداع من كثرة التفكير، كما ستشهد هذه الفترة توتّرًا كبيرًا فى علاقتك مع أصدقائك والمحيطين بك بسبب تغير مزاجك، لذلك لا تبدأ فى الحوار مع من حولك غير بعد عدة أيام، لأن ذلك ربما يخسرك العديد منهم، فانتبه.

حظك اليوم لبرج العقرب :

على الصعيد المهنى:

إذا كنت تبحث عن التميز عن الزملاء المحيطين بك فى مجال العملن، فعليك البحث عن أفكار إبداعية ليست تقليدية حتى تثير إعجاب المدير والرؤساء.

على الصعيد العاطفى:

ربما قد تمر هذه الأيام براحة نفسية مع الشريك، وفترة ملتهبة من العاطفة التى تمنحك الاستقرار والانسجام، وهو ما يساهم فى الشعور بالراحة النفسية.

على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية مستقرة حتى الآن، ولكن ربما تسمع أخبارًا ليست مرضية صحيًا عن بعض الأصدقاء، ما يصيبك بتوتر وضغط نفسى شديد.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

قد يشهد مولود العقرب خلال هذا الشهر حالة من تدليل الذات قدر الإمكان، يبتعد فيها عن أجواء العمل تمامًا، ويساعدان عقله وجسده على الراحة بصورة أكبر.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهنيّ:

لا شىء يستمر على حالة ولذلك عليك أن تحاول التكيف مع منعطفات الواقع ومع التغييرات الطارئة والجذرية التى تحدث لك هذه الأيام.

علىى الصعيد العاطفيًّ:

حان الوقت الآن لتبحث عن الشريك، وتختار من بين المحيطين بك، فلديك قدرة كبيرة وإيجابية على لفت انتباه من حولك من الفتيات، فحاول أن تثق فى ذلك وابحث عن إحياء المشاعر الرقيقة التى تنشر الحب والمرح فى أجواء حياتك.

على الصعيد الصحيًّ:

بعض الأعراض التى تصيبك هذه الأيام غير مبشرة، ولذلك عليك توخى الحذر، واحرص على الذهاب إلى الطبيب فى أقرب وقت، للتأكد من عدم الإصابة بالأمراض والمشكلات المزعجة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

عليك الاستمرار فى السعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية ولا تقف عند التحولات التى ستطرأ عليك فى كثير من تفاصيل حياتك هذه الأيام.

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:

لا تقف عاجزًا أمام الصعوبات التى تواجهك هذه الأيام وحاول أن تجد حلاً لها وتجنب اختلاق الأزمات بينك وبين الزملاء حتى لا تقلل من تركيزك فى إنجاز المهام وتسبب لك التوتر فى علاقتك مع الرؤساء.

>على الصعيد العاطفى:

عليك أن تعرف أن المسئولية الزوجية ليست سهلة، ولهذا عليك الاعتماد على الحكمة والصبر والتأنى فى إدارة الحياة مع الشريك.



>على الصعيد الصحى:

لا تبذل كل الطاقة فى اتجاه واحد؛ واحرص على التوازن فى تقسيم طاقتك ونشاطك على كل المهام التى تقوم بها فى حياتك.

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>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم لبرج الحمل:

>يجب عليك التركيز بشكل أكبر على أهدافهم وخططك المستقبلية وضعها نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع.

على الجانب المهنى:

هذه الأيام تستطيع التخلص من عبء الديون الذى كان يطارك، إذا تتحسن ظروفك وأحوالك المالية، ما يساعدك على تسديد الديون التى تراكمت عليك.

على الجانب العاطفى:

إذا كنت تبحث عن الاستقرار فى الحياة العاطفية؛ احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى أجواء هادئة.

على الجانب الصحى:

الرياضة تساعدك على اللياقة والتحسن فى الحالة الصحية بشكل أكثر ولذلك احرص على الجرى أو المشى ربع ساعة يوميًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هذه الأيام تبدأ فى بعض المشروعات التجارية الجديدة بعد الأرباح التى حصلت عليها الأسبوع الماضى، كما ستقابل اليوم شخصًا لم تره منذ فترة على سبيل المفاجأة وهذا الأمر يعد من المفاجآت السارة بالنسبة لك.

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الجانب المهنيًّ:

سوف تحقق المزيد من التقدم فى الفترة المقبلة، فأنت تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمام مديرك فى العمل وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا.

على الجانب العاطفيًّ:

يبذل الحبيب هذه الأيام الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.

>على الجانب الصحيًّ:

قد تعانى من بعض الآلام فى أسنانك، ولذلك احرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد أيضًا من صحة عظامك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

هذه الفترة سوف تتفتح أمامك اليوم الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة وهذا سوف يساعدك على توسيع الآفاق المهنية.

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الصعيد المهنى:

تستطيع فى هذا الأسبوع تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب، إذا تشعر بازدياد النشاط والتحفيز الذى يساعدك على تحقيق المزيد من النجاح.

على الصعيد العاطفى:

تقضى اليوم أجمل الفترات مع الحبيب فى نزهة نيلية خاصة تستعيد من خلالها أجواء الحب والعاطفة من جديد، فسوف تسعد كثيرًا بهذا الأمر.

على الصعيد الصحى:

احذر من إهمال مواعيد تناول الدواء حتى تتمكن من التغلب على المرض والسيطرة على الأمور والحصول على استقرار الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يرى الخبراء أنك سوف تجنى ثمار مجهودك فى العمل على مدار الفترة الماضية من خلال الحصول على مكافأة مالية عالية تستطيع من خلالها السفر لعده دول سياحية، أما عاطفيًّا سيشهد نهاية الشهر توتّرًا طفيفًا فى العلاقة مع الشريك.

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

هذه الأيام سيدفعك الحظ إلى تحقيق المزيد من الأحلام، فسوف تقوم اليوم بإتمام بعض الصفقات التى تساعدك على تحسين أمورك المادية التى كنت تتمناها.

على الصعيد العاطفى:

علاقتك بالحبيب فى حال من الفتور هذه الأيام، فإهمالك له وعدم اهتمامك به، سيصيبه بحالة من الملل التى تؤثر سلبيًّا على العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى:

الأكلات الدسمة والجاهزة قد تسبب لك بعض المشكلات والأمراض، لذلك يمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

واستمر فى التركيز على أهدافك التى تسعى إليها، وحاول تجاهل الأشخاص الذين يحبطونك ويحقدون على إنجازاتك، فأنت من الأشخاص الناجحين والراغبين فى الوصول إلى القمة، والمؤهلين لذلك بالفعل.