حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> قد تؤدّى دورًا إيجابيًا كبيرًا هذه الأيام ولذلك لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير فى الموقف بتمعن وسوف تصل إلى النتائج المضمونة بالتأكيد.>حاول ألا تفقد مزاجك وأعصابك وحافظ على رابطة جأشك، حتى لا تخسر علاقتك مع الشريك.>قم بزيارة الطبيب للحصول على التعليمات اللازمة للشفاء والتمتع بالصحة الجيدة.>هناك من يعوقك فى تحديد أهدافك وطموحاتك، فلا تيأس أو تقبل تلقى الكثير من المواساة من أى شخص، فقد يحالفك الحظّ وتتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتحصل على ترقية أو فرصة لإثبات ذاتك لتسيطر مجدّدًا على مجريات الأمور لتهزم كل الصعاب التى تواجهك.