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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2015/11/27

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2015/11/27 حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2015/11/27

لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:


> قد تؤدّى دورًا إيجابيًا كبيرًا هذه الأيام ولذلك لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير فى الموقف بتمعن وسوف تصل إلى النتائج المضمونة بالتأكيد.

على الصعيد العاطفى:


>حاول ألا تفقد مزاجك وأعصابك وحافظ على رابطة جأشك، حتى لا تخسر علاقتك مع الشريك.

على الصعيد الصحى:


>قم بزيارة الطبيب للحصول على التعليمات اللازمة للشفاء والتمتع بالصحة الجيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>هناك من يعوقك فى تحديد أهدافك وطموحاتك، فلا تيأس أو تقبل تلقى الكثير من المواساة من أى شخص، فقد يحالفك الحظّ وتتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتحصل على ترقية أو فرصة لإثبات ذاتك لتسيطر مجدّدًا على مجريات الأمور لتهزم كل الصعاب التى تواجهك.

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مصر 365

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