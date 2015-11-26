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حظك اليوم برج الثور الجمعة 2015/11/27

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 2015/11/27 حظك اليوم برج الثور الجمعة 2015/11/27

لبرج الثور:
>على الصعيد المهنى:


>استجمع شجاعتك من أجل تحقيق المشروعات المُعد لها منذ مدة ودافع عن أفكارك حتى يؤمن الآخرون بأفكارك ويساعدونك، فسوف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر.

على الصعيد العاطفى:


>لا تخجل من إظهار مشاعرك نحو الشريك للتقرب منه أكثر وكن شجاعًا أكثر من ذلك لتصارحه بمشاعرك وما تحسه تجاهه.

على الصعيد الصحى:


>لاستعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك؛ احرص على ممارستك للتمرينات الرياضية والتى بالتأكيد ستفيدك أيضًا لخسارة الوزن الزائد.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>لا تفقد السيطرة على أعصابك أثناء تعاملك مع العيون المترصدة لك فى مجال العمل، بل كلما كنت باردًا كلما زادت غيرتهم أكثر، فالإصرار والمثابرة سيزيدان من ثقتك ويدعمانك حتى النهاية، فلا تقلق.

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مصر 365

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