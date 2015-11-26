حظك اليوم برج الميزان الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج الميزان:إعلان - Ads إعلان - Ads
>على الصعيد المهنى:
>ما بداخلك من طاقة إيجابية يسهم بشكل كبير فى مساعدتك على تحقيق المزيد من النجاح، فأنت تستطيع تخطى أى نوع من المشكلات، وهذا ما يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا.
>إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك ولكن لا تتسرع فى تقبل أى حبيب جديد قبل أن تقوم بدراسة العلاقة جيدًا.
>قد تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة وتحتاج إلى الرعاية والاهتمام، حتى لا تؤثر صحتك على تصرفاتك بشكل سلبى.
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>استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية ولا تكتفى بما حصلت عليه حتى الآن، فقدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل من ذلك وأحسن من المحيطين بك فى مجال العمل، فقدراتك تفوقهم بمراحل.
>على الصعيد المهنى:
>ما بداخلك من طاقة إيجابية يسهم بشكل كبير فى مساعدتك على تحقيق المزيد من النجاح، فأنت تستطيع تخطى أى نوع من المشكلات، وهذا ما يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا.
على الصعيد العاطفى:
>إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك ولكن لا تتسرع فى تقبل أى حبيب جديد قبل أن تقوم بدراسة العلاقة جيدًا.
على الصعيد الصحى:
>قد تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة وتحتاج إلى الرعاية والاهتمام، حتى لا تؤثر صحتك على تصرفاتك بشكل سلبى.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية ولا تكتفى بما حصلت عليه حتى الآن، فقدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل من ذلك وأحسن من المحيطين بك فى مجال العمل، فقدراتك تفوقهم بمراحل.