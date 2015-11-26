حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج العقرب :
>على الصعيد المهنى:
>إذا كنت تبحث عن التميز عن الزملاء المحيطين بك فى مجال العملن، فعليك البحث عن أفكار إبداعية ليست تقليدية حتى تثير إعجاب المدير والرؤساء.
>على الصعيد العاطفى:
>ربما قد تمر هذه الأيام براحة نفسية مع الشريك، وفترة ملتهبة من العاطفة التى تمنحك الاستقرار والانسجام، وهو ما يساهم فى الشعور بالراحة النفسية.
>على الصعيد الصحى:
>حالتك الصحية مستقرة حتى الآن، ولكن ربما تسمع أخبارًا ليست مرضية صحيًا عن بعض الأصدقاء، ما يصيبك بتوتر وضغط نفسى شديد.
>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>قد يشهد مولود العقرب خلال هذا الشهر حالة من تدليل الذات قدر الإمكان، يبتعد فيها عن أجواء العمل تمامًا، ويساعدان عقله وجسده على الراحة بصورة أكبر.
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