حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج العذراء:

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على الصعيد المهنى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:



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>لا تقف عاجزًا أمام الصعوبات التى تواجهك هذه الأيام وحاول أن تجد حلاً لها وتجنب اختلاق الأزمات بينك وبين الزملاء حتى لا تقلل من تركيزك فى إنجاز المهام وتسبب لك التوتر فى علاقتك مع الرؤساء.>على الصعيد العاطفى:>عليك أن تعرف أن المسئولية الزوجية ليست سهلة، ولهذا عليك الاعتماد على الحكمة والصبر والتأنى فى إدارة الحياة مع الشريك.>لا تبذل كل الطاقة فى اتجاه واحد؛ واحرص على التوازن فى تقسيم طاقتك ونشاطك على كل المهام التى تقوم بها فى حياتك.>يجب عليك التركيز بشكل أكبر على أهدافهم وخططك المستقبلية وضعها نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع.

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